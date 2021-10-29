«Милан» может приобрести игрока «Марселя» Камара в качестве замены Кессье

Дата публикации: 29-10-2021

Бубакар Камара, защищающий цвета «Марселя», может перебраться в «Милан». Произойдет это в том случае, если итальянский клуб покинет Франк Кессье. Информацию в своем Twitter-аккаунте разместил Николо Скира.



Камара интересен не только «Милану». Ранее с ним связывались 2 команды, представляющие АПЛ. Кроме того, «Марсель» пытался убедить его подписать новое соглашение, но игрок решил перебраться в итальянский клуб.



Бубакар воспитывался в структуре «Марселя». В сезоне 21/22 на счету 21-летнего опорника 11 встреч в составе французской команды (1 забитый мяч, 2 предупреждения).



Соглашение полузащитника с «бело-голубыми» рассчитано до следующего лета. Стоимость Камара равняется 28 млн евро («Transfermarkt»).