«Бавария» интересуется форвардом «Наполи» Осимхеном

Дата публикации: 29-10-2021

По информации «Calciomercato», Виктором Осимхеном активно интересуется «Бавария». Мюнхенцы намерены заполучить 22-летнего нападающего в летнее межсезонье. Права на нигерийца принадлежат «Наполи», который хочет выручить с продажи игрока не меньше 100 млн евро.



Ранее СМИ писали об интересе к Осимхену со стороны «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Реала» и «МЮ».



Футболист сборной Нигерии пополнил состав «Наполи» в сентябре прошлого года. Неаполитанцы заплатили «Лиллю» за форварда 50 млн евро. Трудовой договор Осимхена с «Наполи» действует до июня 2025 года.



В нынешнем сезоне он отличился 9 раз и отдал 1 результативный пас в 11 играх. Ценник на Виктора равняется 60 000 000 евро (по оценке Transfermarkt.de).