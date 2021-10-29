«Барселона» договорилась с Хави о подписании контракта

Дата публикации: 29-10-2021

«Барселона» определилась с новым главным тренером. Им станет Хави, возглавляющий «Аль-Садд». Стороны уже согласовали условия контракта. Об этом сообщает «Diario Sport».



В настоящее время Хави пытается договориться о прекращении сотрудничества с «Аль-Саддом». В его соглашении с клубом прописан размер отступных, составляющий 1 млн евро.



41-летний специалист придет в «Барселону» вместе со своим тренерским штабом, куда в качестве помощников будут включены Серхио Алегре и Оскар Эрнандес, а также Иван Торрес, отвечающий за физподготовку.



Ранее стало известно, что каталонцы прекратили сотрудничество с Роналдом Куманом. До назначения нового тренера руководить «сине-гранатовыми» будет Серхи Бархуан (наставник резервной команды «Барселоны»).