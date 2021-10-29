Свернуть список

Чешский миллиардер Кретинский хочет стать владельцем «Вест Хэма»

Дата публикации: 29-10-2021

«Sky Sports» утверждает, что Даниэль Кретинский заинтересован в приобретении акций «Вест Хэма».

Чешский миллиардер намерен стать собственником 27-процентной доли английской команды. Стороны близки к согласованию сделки. В будущем Кретинский планирует выкупить контрольный пакет акций, став, тем самым, полноценным владельцем «молотобойцев».

Информация о сделке должна появиться в начале ноября. По данным источника, в соглашении будет прописана опция выкупа контрольного пакета. При этом сроки его приобретения фигурировать не будут. Сумма, в которую обойдется покупка акций клуба, может составить 600-700 млн фунтов.

В настоящее время «Вест Хэм Юнайтед» находится в руках Салливана и Голда, владеющих им уже больше 10 лет.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close