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«Ливерпуль» поспорит с «Юнайтед» за Филлипса

Дата публикации: 29-10-2021

Калвин Филлипс в скором времени может покинуть «Лидс». Хавбеком интересуются «МЮ» и «Ливерпуль». Об этом пишет «Daily Star».

У «мерсисайдцев» наблюдаются проблемы в центре поля. Окслейд-Чемберлен готов сменить команду ради получения игровой практики, на Милнера и Хендерсона в силу возраста вряд ли можно рассчитывать в долгосрочной перспективе, а замену Вейналдуму, перебравшему летом в «ПСЖ», клуб не нашел.

«Ливерпуль» активно ищет полузащитника. Среди потенциальных кандидатов значится и Филлипс. Юргену Клоппу, возглавляющему «мерсисайдцев», нравится игра этого футболиста.

Отмечается, что «Лидс Юнайтед» готов продлить сотрудничество с Филлипсом на улучшенных условиях. Однако за сумму в 60 млн фунтов клуб вполне может согласиться продать хавбека.

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