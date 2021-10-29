«Ливерпуль» поспорит с «Юнайтед» за Филлипса

Дата публикации: 29-10-2021

Калвин Филлипс в скором времени может покинуть «Лидс». Хавбеком интересуются «МЮ» и «Ливерпуль». Об этом пишет «Daily Star».



У «мерсисайдцев» наблюдаются проблемы в центре поля. Окслейд-Чемберлен готов сменить команду ради получения игровой практики, на Милнера и Хендерсона в силу возраста вряд ли можно рассчитывать в долгосрочной перспективе, а замену Вейналдуму, перебравшему летом в «ПСЖ», клуб не нашел.



«Ливерпуль» активно ищет полузащитника. Среди потенциальных кандидатов значится и Филлипс. Юргену Клоппу, возглавляющему «мерсисайдцев», нравится игра этого футболиста.



Отмечается, что «Лидс Юнайтед» готов продлить сотрудничество с Филлипсом на улучшенных условиях. Однако за сумму в 60 млн фунтов клуб вполне может согласиться продать хавбека.