Витсель может перейти в «Ювентус»

Дата публикации: 29-10-2021

По окончании сезона Аксель Витсель, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», может покинуть «Боруссию». Никола Скира утверждает, что услуги полузащитника уже предложены «Ювентусу».



Соглашение бельгийца с дортмундской командой действует до лета 2022 года, а переговоры по его продлению приостановлены. Вероятность того, что Витсель покинет стан «шмелей» по завершении сезона, достаточно велика. Если это случится, то хавбек может переехать в Турин на правах свободного агента.



32-летний бельгиец выступает за «Боруссию» с августа 2018 года. В сезоне 2021/2022 в активе Акселя 15 поединков во всех клубных турнирах (без результативных действий).



На сегодняшний день стоимость игрока сборной Бельгии оценивается в 9 млн евро.