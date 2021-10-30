Роджерс может заменить Сульшера на посту главного тренера «МЮ»

Дата публикации: 30-10-2021

«ESPN» пишет, что Брендана Роджерса могут назначить тренером «Манчестер Юнайтед». Боссы «манкунианцев» уверены, что наставнику «Лестера» по силам успешно заменить Сульшера, который сейчас возглавляет «красных дьяволов».



Ранее сообщалось, что на исправление ситуации с результатами клуба норвежскому специалисту дали 3 встречи. Решение по Сульшеру руководство «Юнайтед» намерено принять после матчей с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Ман Сити».



Роджерс работает с «Лестером» с зимы 2019 года. Под руководством ирландца «лисы» провели 126 поединков (68 выигранных матчей и 36 поражений).



В сезоне 2021/2022 «лисы» набрали 14 очков после 9 туров АПЛ. В таблице чемпионата команда находятся на 9-й строчке.