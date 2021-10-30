В «Фиорентине» отреагировали на слухи о возможном уходе Кокорина в аренду

Дата публикации: 30-10-2021

Александр Кокорин продолжит играть за «Фиорентину». Слухи о возможной аренде футболиста в зимнее трансферное окно прокомментировал Даниэле Праде, занимающий должность спортивного директора «фиалок».



«Сведения о том, что Кокорин отправится в аренду зимой, не являются достоверными», - цитирует Праде «Sport24».



Ранее ряд итальянских изданий писали, что в январе следующего года «Фиорентина» попытается сослать 30-летнего россиянина в аренду. На его место будет приглашён другой нападающий.



Кокорин перебрался в Италию в январе 2021 года. До этого права на него принадлежали «Спартаку», который заработал на продаже форварда 4,5 млн евро.



Контрактное соглашение Александра с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету футболиста всего 3 матча (без результативных действий).