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В «Фиорентине» отреагировали на слухи о возможном уходе Кокорина в аренду

Дата публикации: 30-10-2021

Александр Кокорин продолжит играть за «Фиорентину». Слухи о возможной аренде футболиста в зимнее трансферное окно прокомментировал Даниэле Праде, занимающий должность спортивного директора «фиалок».

«Сведения о том, что Кокорин отправится в аренду зимой, не являются достоверными», - цитирует Праде «Sport24».

Ранее ряд итальянских изданий писали, что в январе следующего года «Фиорентина» попытается сослать 30-летнего россиянина в аренду. На его место будет приглашён другой нападающий.

Кокорин перебрался в Италию в январе 2021 года. До этого права на него принадлежали «Спартаку», который заработал на продаже форварда 4,5 млн евро.

Контрактное соглашение Александра с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету футболиста всего 3 матча (без результативных действий).

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