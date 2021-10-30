Полузащитник «Арсенала» близок к переходу в «Галатасарай»

Дата публикации: 30-10-2021

Фатих Терим, возглавляющий «Галатасарай», составил список игроков, которых он хотел бы получить в зимнее ТО. Информацию разместил «Sporx».



Источник пишет, что целью номер один для турецкой команды станет Мохамед Эльнени, принадлежащий «Арсеналу». Соглашение хавбека с «канонирами» истекает летом 2022 года.



«Галатасарай» уже договорился об условиях сотрудничества с 29-летним футболистом. При этом стамбульцы не собираются ждать лета, чтобы подписать его бесплатно.



Боссы «львов» намерены провести переговоры с «Арсеналом» по трансферу Эльнени в январе. В «Галатасарае» уверены в успешном исходе сделки, так как другой возможности получить хоть какую-то компенсацию за игрока у английской стороны уже не будет.