Алексис Санчес может зимой продлить контракт с «Интером»

Дата публикации: 30-10-2021

«Интер» может подписать новый контракт с Алексисом Санчесом, несмотря на информацию о его скором уходе из команды, появившуюся летом в некоторых СМИ. Ранее миланцы пытались продать чилийского форварда, но в итоге он остался в клубе.



«Gazzettadello Sport» утверждает, что в «Интере» не против продления сотрудничества с Санчесом. Условия нового контракта стороны планируют согласовать в январе. По действующему договору Алексис будет игроком «нерадзурри» до июня 2023 года.



Состав «Интернационале» Санчес пополнил осенью 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету нападающего семь поединков с двумя результативными пасами.



Ценник на чилийца равняется 5 млн евро (по версии интернет-ресурса «Transfermarkt»).