«Манчестер Сити» следит за полузащитником «Лейпцига»

Дата публикации: 30-10-2021

Николо Скира сообщил о новом претенденте на Дани Ольмо. Инсайдер написал, что интерес к хавбеку «РБ Лейпциг» проявляет «Манчестер Сити». Инициатором перехода является Хосеп Гвардиола, которому импонирует игра его соотечественника.



Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».



Ольмо является воспитанником академий «Эспаньола» и «Барселоны». В 16-летнем возрасте он отправился в загребское «Динамо». В Хорватии испанец оставался до января 2020 года, после чего права на него выкупил «Лейпциг».



В сезоне 21/22 в активе Ольмо 3 поединка в составе «быков», в которых он отметился 1 ассистом. В настоящее время атакующий полузащитник продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.



Рыночная стоимость игрока составляет 50 000 000 евро (Transfermarkt.de).