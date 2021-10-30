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«Манчестер Сити» следит за полузащитником «Лейпцига»

Дата публикации: 30-10-2021

Николо Скира сообщил о новом претенденте на Дани Ольмо. Инсайдер написал, что интерес к хавбеку «РБ Лейпциг» проявляет «Манчестер Сити». Инициатором перехода является Хосеп Гвардиола, которому импонирует игра его соотечественника.

Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

Ольмо является воспитанником академий «Эспаньола» и «Барселоны». В 16-летнем возрасте он отправился в загребское «Динамо». В Хорватии испанец оставался до января 2020 года, после чего права на него выкупил «Лейпциг».

В сезоне 21/22 в активе Ольмо 3 поединка в составе «быков», в которых он отметился 1 ассистом. В настоящее время атакующий полузащитник продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.

Рыночная стоимость игрока составляет 50 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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