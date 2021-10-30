«Тоттенхэм» готов попрощаться с Алли

Дата публикации: 30-10-2021

Деле Алли может покинуть «Тоттенхэм Хотспур» уже зимой, о чем передает «The Athletic».



Прошлый сезон выдался для футболиста не самым удачным. В составе лондонцев он провел 29 матчей, в которых ему удалось стать автором 3 голов и 5 ассистов.



После того, как «Тоттенхэм» возглавил Эшпириту Санту, Алли стал получать больше игрового времени. Так продолжалось до матча с «Арсеналом» (29 сентября), где его заменили после 1-го тайма. Больше португалец не выпускал хавбека в играх АПЛ.



На прошлой неделе Деле задействовали во встрече Лиги Конференций с «Витессом», против которого вышел резервный состав «шпор». Но и здесь он был неубедителен. В итоге 27-го октября во встрече с «Бернли» на поле 25-летний игрок не появился.



Руководство «Тоттенхэма» допускает вариант с продажей Алли. На днях в британской прессе была информация об интересе к нему со стороны «Ньюкасла».