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«Эвертон» интересуется Головиным

Дата публикации: 31-10-2021

Карьера Александра Головина может продолжиться в «Монако». Информацией поделился «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«У команды из АПЛ есть предметный интерес к россиянину. На данный момент все находится на начальном этапе», - цитирует источника «Чемпионат».

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. Прошлый сезон получился для 24-летнего хавбека весьма успешным. Ему удалось обновить личный рекорд по количеству голов и ассистов в одном розыгрыше. В 21 встрече Лиги 1 Александр отличился 5 забитыми мячами и сделал 9 результативных пасов.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции на счету Головина 13 игр за «монегасков» (3 гола, 3 ассиста).

Ценник на атакующего полузащитника сборной России составляет 28 млн евро («Transfermarkt»).

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