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«Ньюкасл» готов предложить «Реалу» 30 млн евро за Крооса

Дата публикации: 31-10-2021

«El Nacional» пишет, что Тони Кроос, выступающий за «Реал», может перебраться в Англию.

Одним из претендентов на 31-летнего немца является «Ньюкасл», у которого недавно сменился владелец. Боссы «сорок» считают, что Кроос способен стать лидером команды, и готовы выстраивать игру под него. Потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.

Кроос пополнил состав «Реала» в 2014 году, перебравшись из «Баварии». Сумма сделки составила 25 000 000 евро. Соглашение хавбека со «сливочными» истекает в июне 2023 года.

В сезоне 2021/2022 Тони провел лишь 6 поединков во всех клубных соревнованиях, не отметившись в них результативными действиями.

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