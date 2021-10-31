«Ньюкасл» готов предложить «Реалу» 30 млн евро за Крооса

Дата публикации: 31-10-2021

«El Nacional» пишет, что Тони Кроос, выступающий за «Реал», может перебраться в Англию.



Одним из претендентов на 31-летнего немца является «Ньюкасл», у которого недавно сменился владелец. Боссы «сорок» считают, что Кроос способен стать лидером команды, и готовы выстраивать игру под него. Потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.



Кроос пополнил состав «Реала» в 2014 году, перебравшись из «Баварии». Сумма сделки составила 25 000 000 евро. Соглашение хавбека со «сливочными» истекает в июне 2023 года.



В сезоне 2021/2022 Тони провел лишь 6 поединков во всех клубных соревнованиях, не отметившись в них результативными действиями.