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«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за Белотти

Дата публикации: 31-10-2021

Андреа Белотти привлек внимание сразу двух клубов, представляющих чемпионат Англии. Речь идет о «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенале». Такая информация появилась на страницах издания «Tuttosport».

Центрфорвард имеет действующий контракт с «Торино», истекающий в июне 2022 года. «Быки» не хотят отпускать своего капитана и готовы предложить ему новое соглашение. За ситуацией с контрактом 27-летнего итальянца пристально следят английские команды, которые надеются подписать игрока в январе.

Белотти защищает цвета «Торино» с 2015 года. В нынешнем сезоне нападающий отличился 2 раза в 6 поединках за туринскую команду.

Transfermarkt.de оценивает Андреа в € 35 млн.

Ранее СМИ писали об интересе к Белотти со стороны «Милана». «Россонери» планировали заполучить футболиста в статусе свободного агента.

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