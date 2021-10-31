«Ювентус» выставит трех игроков на трансферный рынок

Дата публикации: 31-10-2021

Издание «Gazzetta dello Sport» утверждает, что зимой «Ювентус» намерен провести кадровую чистку. В январе туринцы выставят на трансфер сразу 3 футболистов.



Итальянский гранд собирается продать правого вингера Деяна Кулушевски, а также Вестона Маккенни и Аарона Рэмси (оба центральные полузащитники). Двух последних в составе «бьянконери» не видит Массимилиано Аллегри, возглавивший клуб в мае этого года.



За счет продажи Кулушевски, рыночная стоимость которого составляет 35 млн евро («Transfermarkt»), руководство «Ювентуса» планирует получить дополнительные средства на будущие трансферы.



Ранее СМИ писали о потенциальных новичках команды. Сообщалось, что туринцы проявляют интерес к хавбеку Акселю Витселю и форварду Душану Влаховичу.