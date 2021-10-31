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«Бавария» проявляет интерес к форварду «Нанта» Муани

Дата публикации: 31-10-2021

По сообщениям «Foot Mercato», Рэндал Коло Муани, который на данном этапе своей карьеры защищает цвета «Нанта», может оказаться в «Баварии».

Отмечается, что мюнхенцы пристально наблюдают за игрой центрального нападающего. Клуб готов начать переговоры по переходу игрока с руководством «канареек». Среди конкурентов «Баварии» в борьбе за 22-летнего бомбардира значатся «Боруссия» из Менхенгладбаха и лондонский «Тоттенхэм».

Муани – воспитанник французской школы футбола. Контракт с «Нантом» он заключил в 2015 году. Текущий договор между сторонами рассчитан до середины 2022 года.

В сезоне 2021/2022 он был задействован в 10 матчах (2 гола и 3 ассиста).

Стоимость форварда равняется 10 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

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