«Барселона» предложила «Динамо» и «Спартаку» подписать двух игроков клуба

Дата публикации: 31-10-2021

Неожиданная новость появилась в «Twitter» ресурса «Football News West Africa». По данным источника, «Динамо» и «Спартак» могут арендовать игроков «Барселоны». Речь идет о Муссе Ваге и Самюэле Юмтити.



Примечательно, что каталонцы сами предложили услуги своих футболистов российским клубам. Кроме того, на аналогичную тему «сине-гранатовые» уже говорили с представителями турецких грандов – «Бешикташа» и «Фенербахче».



«Барселона» подписала Юмтити летом 2016 года. Его контракт действует до июня 2023 года. В сезоне 21/22 француз еще не появлялся на поле.



Ваге защищает цвета «Барсы» с лета 2018 года. Он также не имеет официальных матчей за каталонцев в этом сезоне. Его соглашение с клубом в силе до 30.06.2024.