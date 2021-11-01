Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Дата публикации: 01-11-2021

Руди Галетти написал в своем Twitter-аккаунте о желании Поля Погба вернуться в «Ювентус».



По данным журналиста «Sport Italia», хавбек не намерен пролонгировать соглашение с «Ман Юнайтед», потому уже летом он сможет уйти из клуба как свободный агент.



Туринцы согласны выплачивать французу запрашиваемые им 12 млн евро и бонусы. Однако вначале итальянской команде придется поработать со своей зарплатной ведомостью, продав нескольких игроков. Если договориться с «бьянконери» не получится, то Поль может перебраться в «Реал». Вариант с переходом в «ПСЖ» ему не интересен.



В 2012-2016 годах полузащитник был игроком «Юве», после чего переехал в Манчестер. Стоимость Погба равняется 60 млн евро (согласно «Transfermarkt»).