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Кристенсен согласовал новый контракт с «Челси»

Дата публикации: 01-11-2021

Николо Скира сообщает, что Андреас Кристенсен останется в «Челси». Центрбек в скором времени должен заключить новое соглашение с «аристократами». В настоящий момент стороны близки к завершению переговоров. Датчанин продлит сотрудничество с лондонцами до лета 2026 года.

Кристенсен находится в составе «Челси» с 2012 года. На «Стэмфорд Бридж» футболист перебрался из «Брондбю», воспитанником которого он является. Его дебют за «синих» состоялся в 2014 году.

В текущем сезоне на счету 25-летнего датчанина 11 поединков за команду Томаса Тухеля, в которых он отличился 1 раз.

Ценник на защитника равняется 35 000 000 евро (источник - Transfermarkt.de).

Ранее стало известно, что «Челси» также обсуждает продление сотрудничества с Антонио Рюдигером.

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