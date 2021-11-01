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Ван де Бек может перейти в один из клубов АПЛ

Дата публикации: 01-11-2021

Донни ван де Бек, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может покинуть команду зимой. Ради этого хавбек по рекомендации своих одноклубников поменял агента.

«Daily Mail» утверждает, что на голландца есть спрос в АПЛ. В его услугах заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Клубы уже обсуждали с «МЮ» возможность аренды полузащитника на вторую часть сезона.

Ван де Бек перебрался в Манчестер осенью 2020 года. Однако закрепиться в основе «красных дьяволов» он не смог. В нынешнем сезоне на счету футболиста всего 3 матча в составе «Юнайтед», в которых он не занес в свой актив ни одного результативного действия. Его соглашение с клубом истекает летом 2025 года.

Стоимость игрока сборной Нидерландов оценивается ровно в € 25 000 000.

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