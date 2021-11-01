«Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на лучшего бомбардира «Эспаньола»

Дата публикации: 01-11-2021

«Тоттенхэм Хотспур» собирается подписать Рауля де Томаса, выступающего за «Эспаньол». Информацией поделился ресурс «TEAMtalk».



Лондонцы подыскивают игрока в атакующую линию. Руководство «шпор» уверено, что испанец сможет усилить нападение команды. При этом «Тоттенхэм» не является единственным претендентом на де Томаса. Среди его конкурентов значатся «Лидс» и «Атлетико».



Центрфорвард, являющийся воспитанником мадридского «Реала», пополнил ряды «Эспаньола» в 2020 году. В текущей кампании в активе де Томаса 6 забитых мячей и 2 результативных паса в 11 матчах Ла Лиги.



Его трудовой договор с «бело-синими» истекает в июне 2026 года. Рыночная стоимость Рауля составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).