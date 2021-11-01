«Ливерпуль» готов отпустить Кариуса бесплатно в январе

Дата публикации: 01-11-2021

«Ливерпуль» хочет досрочно прекратить сотрудничество с Лорисом Кариусом. Сделать это клуб собирается в январе, несмотря на то, что контракт голкипера с «мерсисайдцами» действует до лета 2022 года.



Кариус не выходил на поле в составе английского гранда с мая 2018 года. Его последним матчем за «красных» был печально известный финал ЛЧ с «Реалом». С этого момента он побывал в аренде в «Бешикташе» и «Унионе», но проявить себя там не смог.



В текущем сезоне немцу тяжело рассчитывать даже на попадание в заявку «Ливерпуля», поскольку в клубе есть Алиссон, Келлехер и Адриан.



По данным «Daily Mirror», Кариуса не устраивает такое положение, но «мерсисайдцы» не могут найти на него покупателя. При этом «Ливерпуль» готов разрешить голкиперу покинуть клуб бесплатно.