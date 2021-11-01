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«Милан» планирует продлить контракт с Леау

Дата публикации: 01-11-2021

Ресурс «Calcio Mercato» пишет, что «Милан» хочет оформить новое соглашение с Рафаэлем Леау.

«Россонери» устраивает игра форварда, и клуб готов переподписать с ним контракт до 2026 года. Боссы миланцев уже оповестили представителей португальца, что в зимнее трансферное окно предложения по продаже 22-летнего Рафы рассматриваться не будут.

Итальянцы подписали Леау в августе 2019 года, выкупив его контракт у «Лилля». Трансфер обошелся клубу почти в 30 миллионов евро. В этом сезоне на счету одаренного футболиста 13 встреч, в которых он забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Соглашение Леау с командой Стефано Пиоли в силе до лета 2024 года, а трансферный ценник составляет 25 млн евро (по данным сайта Transfermarkt.de).

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