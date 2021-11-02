Источник: Конте возглавит «Тоттенхэм» и будет зарабатывать 15 млн евро

Дата публикации: 02-11-2021

«Тоттенхэм» определился с новым наставником. Им станет Антонио Конте. Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо и Николо Скиры.



Отмечается, что итальянец уже прибыл на Туманный Альбион для уточнения заключительных деталей договора.



Оба инсайдера информируют, что специалист подпишет со «шпорами» 2-летнее соглашение. Зарплата Конте в лондонском клубе составит 15 млн евро за сезон. О назначении 52-летнего специалиста должны объявить в скором времени. Дебютную тренировку в «Тоттенхэме» он проведет уже 2-го ноября.



Конте примет команду после Нуну Эшпириту Санту, которого руководство «шпор» уволило 1-го ноября. Португалец проработал в «Тоттенхэме» всего 4 месяца. По итогам 10 туров лондонцы находятся на восьмой строчке в АПЛ.