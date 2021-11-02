Свернуть список

«Ливерпуль» присоединился к «Арсеналу» в гонке за Йовичем

Дата публикации: 02-11-2021

Лука Йович может стать игроком «Ливерпуля». На трансфере форварда настаивает Юрген Клопп. Тренер «мерсисайдцев» уже обратился с соответствующим предложением к руководству команды.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала». «Пушкари» рассматривают Йовича в качестве замены Ляказетту.

После ухода из «Айнтрахта» в 2019 году дела у серба идут не слишком хорошо. Ему не удалось стать игроком основы в «Реале». В сезоне 2021/2022 на счету нападающего всего 1 результативный пас в 6 матчах за «сливочных».

Соглашение Йовича с мадридцами действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость 23-летнего серба равняется 20 млн евро (Transfermarkt.de).

Источник – «Fichages».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close