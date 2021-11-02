«Ливерпуль» присоединился к «Арсеналу» в гонке за Йовичем

Дата публикации: 02-11-2021

Лука Йович может стать игроком «Ливерпуля». На трансфере форварда настаивает Юрген Клопп. Тренер «мерсисайдцев» уже обратился с соответствующим предложением к руководству команды.



Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Арсенала». «Пушкари» рассматривают Йовича в качестве замены Ляказетту.



После ухода из «Айнтрахта» в 2019 году дела у серба идут не слишком хорошо. Ему не удалось стать игроком основы в «Реале». В сезоне 2021/2022 на счету нападающего всего 1 результативный пас в 6 матчах за «сливочных».



Соглашение Йовича с мадридцами действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость 23-летнего серба равняется 20 млн евро (Transfermarkt.de).



Источник – «Fichages».