«Бетис» и «Рома» хотят купить Себальоса

Дата публикации: 02-11-2021

По данным Николо Скиры, на Даниеля Себальоса, защищающего цвета «Реала», претендуют 2 клуба. Заполучить хавбека намерены «Рома» и «Бетис». Испанец готов уйти из мадридской команды уже зимой. Причиной этого является нехватка игрового времени.



В «Бетисе» уже начали работать над переходом Себальоса. Руководство клуба планирует договориться с «галактикос» об аренде футболиста с возможностью последующего выкупа. В Мадриде настаивают на продаже игрока.



«Роме» также интересен вариант с арендой Дани. Стороны продолжают вести переговоры.



Летом Себальос вернулся в испанский чемпионат после 2 сезонов аренды в «Арсенале». Однако в текущем сезоне он еще не выходил на поле в футболке «сливочных».



Авторитетный ресурс «Transfermarkt» оценивает игрока в 20 млн евро.