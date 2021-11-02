Официально: Бондаренко продлил контракт с «Шахтером»

Дата публикации: 02-11-2021

На сайте «Шахтера» появилась информация о продлении сотрудничества с Артёмом Бондаренко. Об условиях нового контракта с украинцем не сообщается. Прежнее соглашение с 21-летним футболистом действовало до следующего лета.



Бондаренко является воспитанником академии «горняков», куда он попал в 2016 году. Свою первую игру в составе «Шахтера» хавбек провел в марте 2020 года. В футболке донецкой команды он выигрывал Суперкубок и чемпионат страны.



В нынешнем сезоне в активе Артёма 3 встречи за донецкую команду (без результативных действий). Ценник на атакующего полузащитника равняется 0,9 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



Ранее сообщалось, что «Шахтер» заключил новую сделку с одним из ветеранов команды Тарасом Степаненко.