Эмери – фаворит на пост наставника «Ньюкасла»

Дата публикации: 02-11-2021

«Sport1» утверждает, что Унаи Эмери, в настоящее время работающий с «Вильярреалом», является главным претендентом на пост тренера «Ньюкасл Юнайтед».



Источник пишет, что боссы «сорок» рассматривали несколько вариантов. В итоге их выбор пал на испанца. Теперь именно Эмери считается основным кандидатом на должность наставника английского клуба.



Специалист имеет богатый опыт работы. Вместе с «Севильей» он три раза подряд побеждал в Лиге Европы (2013/14, 2014/15, 2015/16). В минувшем сезоне «Вильярреал» под его руководством также выиграл Лигу Европы.



Ранее в числе претендентов на вакантный пост были Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.



Напомним, в конце октября «Ньюкасл» объявил о досрочном завершении сотрудничества со Стивом Брюсом.