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Эмери – фаворит на пост наставника «Ньюкасла»

Дата публикации: 02-11-2021

«Sport1» утверждает, что Унаи Эмери, в настоящее время работающий с «Вильярреалом», является главным претендентом на пост тренера «Ньюкасл Юнайтед».

Источник пишет, что боссы «сорок» рассматривали несколько вариантов. В итоге их выбор пал на испанца. Теперь именно Эмери считается основным кандидатом на должность наставника английского клуба.

Специалист имеет богатый опыт работы. Вместе с «Севильей» он три раза подряд побеждал в Лиге Европы (2013/14, 2014/15, 2015/16). В минувшем сезоне «Вильярреал» под его руководством также выиграл Лигу Европы.

Ранее в числе претендентов на вакантный пост были Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.

Напомним, в конце октября «Ньюкасл» объявил о досрочном завершении сотрудничества со Стивом Брюсом.

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