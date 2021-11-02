Тчуамени может перейти в клуб из АПЛ или Серии А

Дата публикации: 02-11-2021

Орельен Тчуамени в скором времени может покинуть «Монако». Николо Скира пишет, что на полузащитника претендуют несколько топ-клубов.



По данным инсайдера, к агенту француза обращались представители «Ювентуса», «Челси» и «Ливерпуля». Руководство «Монако» готово отпустить 21-летнего игрока за 40 000 000 евро. Не исключено, что уже зимой Тчуамени перейдет в туринскую команду.



Полузащитник является выпускником академии «Бордо». Состав «монегасков» он пополнил в 2020 году. Его соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.



В сезоне 2021/2022 Орельен отыграл 18 поединков за «Монако», в которых он отметился 2 забитыми мячами.



Ориентировочная стоимость хавбека составляет € 35 млн.