Эриксен может вскоре вернуться в «Аякс»

Дата публикации: 03-11-2021

Кристиан Эриксен может вернуться в Нидерланды. Об этом пишет Николо Скира.



Напомним, хавбек, права на которого принадлежат «Интеру», не выходил на поле после трагического инцидента, случившегося на Евро-2020. Во время встречи сборных Дании и Финляндии у Эриксена остановилось сердце.



Новым клубом футболиста может стать «Аякс», цвета которого он защищал в 2009-2014 годах. В Италии 29-летнему датчанину, которому после операции установили кардиовертер-дефибриллятор, играть запрещено. Для футболистов с данными устройствами в Серии А действуют жесткие ограничения. Подобных требований в Нидерландах нет, потому Эриксену будет позволено выходить на поле. Примечательно, что в «Аяксе» выступает Дэйли Блинд, которому также установили дефибриллятор.