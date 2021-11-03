Вильяр может покинуть «Рому» в январе

Дата публикации: 03-11-2021

По информации «Gazzetta dello Sport», Гонсало Вильяр зимой может уйти из «Ромы».



Прошлый сезон для полузащитника получился весьма успешным. Он регулярно играл в основе римской команды. Однако с приходом Жозе Моуриньо ситуация поменялась. В новом сезоне испанец еще не появлялся на поле в составе «Ромы» в матчах Серии А. Подобное положение вещей не устраивает Вильяра, в связи с чем он планирует поменять клубную прописку в зимнее трансферное окно.



Среди претендентов на игрока значатся «Валенсия» и «Бетис». Испанские команды хотят арендовать 23-летнего Гонсало.



Вильяр перешел в «Рому» в 2020 году, подписав контракт до лета 2024 года. Его стоимость составляет 14 млн евро («Transfermarkt»).