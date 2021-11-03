«ПСЖ» готовит предложение по хавбеку «Спортинга»

Дата публикации: 03-11-2021

Ресурс «O Jogo» информирует об интересе «ПСЖ» к хавбеку «Спортинга» (Лиссабон). Речь идет о 26-летнем Жоау Палинье.



Согласно источнику, зимой парижане намерены приобрести игрока в среднюю линию. Команде нужен опорный хавбек. В клубе не сомневаются, что Палинье по силам закрыть данную позицию.



Жоау является выпускником академии «Спортинга». В основе «зелёно-белых» он дебютировал в январе 2017 года. В сезоне 2021/2022 на его счету 15 поединков, в которых он отличился 2 раза. Контракт полузащитника с клубом действует до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно оценке портала Transfermarkt.de, составляет порядка 21 000 000 евро.



В 2020 году СМИ сообщали, что португальцем интересуется ЦСКА (Москва), но трансфер не состоялся. Среди потенциальных претендентов на футболиста также назывались клубы из АПЛ.