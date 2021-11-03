«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт

Дата публикации: 03-11-2021

Златан Ибрагимович продолжит выступать в составе «Милана». Итальянцы готовы предоставить 40-летнему форварду новый трудовой договор, несмотря на солидный возраст футболиста. Об этом информирует ресурс «Calciomercato».



Срок действия контракта шведа с «россонери» истекает летом 2022 года. После переподписания соглашения Ибрагимович, по всей видимости, останется в клубе еще на год.



Златан, ставший игроком «россонери» зимой 2020 года, обрел в итальянской команде вторую молодость. В сезоне 21/22 он принял участие в 6 встречах (3 забитых мяча и 2 голевые передачи). После 11 туров «Милан» делит с «Наполи» первое место в Серии А.



Помимо Италии Ибрагимович успел поиграть в Швеции («Мальмё»), Нидерландах («Аякс»), Испании («Барселона»), Франции («Пари Сен-Жермен»), Англии («Манчестер Юнайтед») и США («Лос-Анджелес Гэлакси»). Стоит отметить, что в Серии А он также защищал цвета «Ювентуса» и «Интера».