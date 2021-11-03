«Атлетико» интересуется форвардом сборной Германии

Дата публикации: 03-11-2021

«Атлетико» в летнее межсезонье намерен приобрести игрока в линию нападения. О трансферных планах «матрасников» рассказал ресурс «SPORT1».



Среди потенциальных новичков клуба значится Карим Адейеми, выступающий за «Ред Булл Зальцбург».



«Быки» готовы к расставанию с талантливым форвардом. Однако клуб хочет неплохо заработать на его продаже. 19-летнего футболиста боссы «Зальцбурга» оценивают в 35 млн евро.



Адейеми стал игроком австрийской команды летом 2018 года. Соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано до 30.06.2024.



В нынешнем сезоне в активе нападающего 14 голов и 2 ассиста в 20 матчах во всех клубных турнирах.