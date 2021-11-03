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«Ньюкасл» может подписать Э. Азара зимой

Дата публикации: 03-11-2021

Эден Азар уже зимой может вернуться в английскую Премьер-лигу. Помимо «Челси», интерес к футболисту проявляет «Ньюкасл». Информацию разместил ресурс «AS».

По данным источника, «Реал», владеющий правами на бельгийца, выставил его на трансфер. Мадридцы не рассчитывают на вингера и готовы рассмотреть любое предложение по нему. «Ньюкаслу» интересен вариант с покупкой Азара, который неплохо смотрелся в Англии.

Расстаться с бельгийским исполнителем «сливочные» планируют летом, но в случае выгодного предложения они готовы продать его и зимой. В «Реале» Эден не стал ключевым футболистом из-за регулярных травм и не слишком удачной игры.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании на счету Азара 9 поединков с 1 голевым пасом. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 25 000 000 евро.

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