Шейхи, владеющие «Манчестер Сити», могут купить часть акций «Спартака»

Дата публикации: 03-11-2021

В Telegram-канале «Baza» появилась новость об интересе шейхов из ОАЭ к московскому «Спартаку».



Источник сообщил, что известный эмиратский спортивный холдинг «City Football Group», базирующийся в Великобритании, намерен выкупить 20-процентную часть акций «красно-белых». Данной компании также принадлежит «Манчестер Сити».



По информации ресурса, в настоящий момент в российской столице пребывают 3 английских представителя «CFG». 30-го октября они присутствовали на встрече между «Спартаком» и «Ростовом». Также представители организации побывали в офисе «красно-белых» и на базе команды.



Для «Спартака» текущий сезон складывается не слишком удачно. По итогам 13 туров подопечные Руя Витории находятся лишь на 9-й строчке в РПЛ, имея в своем активе 18 очков.