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СМИ узнали, когда Хави объявят главным тренером «Барселоны»

Дата публикации: 04-11-2021

Маттео Моретто в своем «Twitter» рассказал, когда Хави приступит к работе в «Барселоне».

Итальянский журналист, представляющий «Sky Sport», сообщил, что испанец станет тренером «блаугранас» 8-го ноября. Соглашение с 41-летним специалистом будет рассчитано до 2024 года.

Хави встанет у руля каталонцев вместо Рональда Кумана. У голландца, который принял команду в августе 2020 года, в «Барселоне» не получилось. В итоге руководство команды освободило его от занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что за досрочное расторжение контракта с Хави «Аль-Садд», вместе с которым испанец дважды выигрывал чемпионат Катара (как игрок, и как тренер), получит от «Барсы» компенсацию в размере 1 000 000 евро.

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