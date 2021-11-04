«Зенит» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира «Базеля»

Дата публикации: 04-11-2021

По данным «Transfers24hr», «Зенит» рассматривает вариант с покупкой Артура Кабрала, защищающего цвета «Базеля». Среди конкурентов петербургской команды значатся «Милан» и «Байер».



Кабрал отлично показал себя в прошлом сезоне, став с 18 голами лучшим снайпером швейцарского чемпионата.



Свою футбольную карьеру Артур начинал в Бразилии. «Базель» подписал центрфорварда летом 2020 года. До этого он отыграл в клубе из Швейцарии 1 сезон на правах аренды. Его контракт с «красно-синими» действует до июня 2023 года.



В сезоне 2021/2022 на счету Кабрала 23 забитых мяча и 8 результативных пасов в 22 встречах.



Рыночная стоимость нападающего составляет 15 млн евро («Transfermarkt»).