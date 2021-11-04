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«Вулверхэмптон» вновь собирается купить Санчеша

Дата публикации: 04-11-2021

«Вулверхэмптон Уондерерс» вернулся к рассмотрению вопроса, касающегося трансфера Ренату Санчеша из «Лилля». Источник – «The Telegraph».

Летом «волки» уже думали над покупкой португальца, интерес к которому проявляли еще несколько клубов, включая «Ливерпуль». Однако сделка не состоялась из-за травмы колена, полученной хавбеком.

Ренату восстановился после повреждения лишь в прошлом месяце, после чего возобновил выступление за «Лилль», и теперь «Вулверхэмптон» вновь намерен попробовать оформить его трансфер. В покупке футболиста заинтересован португальский наставник англичан Бруну Лаже.

Трудовое соглашение 24-летнего полузащитника с «Лиллем» истекает летом 2023 года. Transfermarkt.de оценивает Санчеша в 30 млн евро.

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