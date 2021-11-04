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Кейн передумал уходить из «Тоттенхэма» после назначения Конте

Дата публикации: 04-11-2021

Антонио Конте, недавно ставший наставником «Тоттенхэма», уже начал приносить пользу команде. «The Sun» утверждает, что Гарри Кейн, вероятность ухода которого из клуба была очень велика, принял решение остаться. Причиной тому стало назначение итальянца на пост тренера «шпор».

Форвард уверен, что с приходом Конте лондонская команда сможет бороться за трофеи. При этом все футболисты «шпор» рады заключению контракта со специалистом.

О назначении 52-летнего итальянца на пост рулевого «Тоттенхэм Хотспур» было объявлено во вторник. Руководство клуба согласилось выделить ему на трансферы 150 млн фунтов (около 177 миллионов евро).

Конте уже работал в Англии. В 2016-2018 годах именитый итальянец тренировал «Челси», с которым выиграл Премьер-лигу и Кубок Англии.

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