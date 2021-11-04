«Боруссия» из Дортмунда сохраняет интерес к Ларссону

Дата публикации: 04-11-2021

«Mundo Deportivo» пишет, что «Боруссии» (Дортмунд) по-прежнему интересен вариант с подписанием Джордана Ларссона, принадлежащего «Спартаку».



Текущий сезон для шведа складывается неудачно. В 15 встречах за «красно-белых» он отличился лишь раз. Низкая результативность не смущает немецкую команду, представители «Боруссии» продолжают следить за игрой 24-летнего нападающего.



Ларссон пополнил состав «Спартака» в 2019 году, перебравшись из «Норрчепинга». Форвард обошелся москвичам в 4 млн евро. Его контракт с командой Руя Витории действует до середины 2023 года.



Ценник на игрока равняется € 14 млн (согласно оценке «Transfermarkt»).



Дебют Ларссона за сборную Швеции состоялся в январе 2018 года. Вместе с национальной командой форвард дошел до 1/8 финала Евро-2020.