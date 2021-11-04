«Реал» интересуется 19-летним полузащитником «Фулхэма»

Дата публикации: 04-11-2021

По информации «The Sun», карьера Фабио Карвальо может продолжиться в Испании. Атакующим хавбеком «Фулхэма» интересуется «Реал». Источник пишет, что 19-летний футболист отказывается продлевать соглашение с лондонской командой и уже отклонил несколько предложений.



Заниматься футболом Карвальо, родившийся в Португалии, начинал в академии «Бенфики». С 2014 года он находится в структуре «Фулхэма». Весной 2020 года Фабио подписал полноценный контракт с «дачниками». Срок его действия истекает следующим летом.



В текущем сезоне Карвальо выходил на поле в 6 встречах Чемпионшипа (3 забитых мяча, 1 голевой пас).



Стоимость игрока, имеющего опыт выступлений за юношеские сборные Англии различных возрастов, составляет все 0,25 млн евро (Transfermarkt.de).