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«Реал» интересуется 19-летним полузащитником «Фулхэма»

Дата публикации: 04-11-2021

По информации «The Sun», карьера Фабио Карвальо может продолжиться в Испании. Атакующим хавбеком «Фулхэма» интересуется «Реал». Источник пишет, что 19-летний футболист отказывается продлевать соглашение с лондонской командой и уже отклонил несколько предложений.

Заниматься футболом Карвальо, родившийся в Португалии, начинал в академии «Бенфики». С 2014 года он находится в структуре «Фулхэма». Весной 2020 года Фабио подписал полноценный контракт с «дачниками». Срок его действия истекает следующим летом.

В текущем сезоне Карвальо выходил на поле в 6 встречах Чемпионшипа (3 забитых мяча, 1 голевой пас).

Стоимость игрока, имеющего опыт выступлений за юношеские сборные Англии различных возрастов, составляет все 0,25 млн евро (Transfermarkt.de).

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