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Барелла согласился продлить контракт с «Интером»

Дата публикации: 05-11-2021

Николо Барелла останется в «Интере». Клуб договорился с хавбеком о новом контракте со сроком действия до 2026 года. Информация появилась в Twitter-аккаунте Николо Скиры.

Также стала известна зарплата футболиста в клубе. По новому контракту в текущем сезоне Барелла получит 4,5 млн евро, каждый последующий сезон «нерадзурри» будут выплачивать ему 5 000 000 евро, не считая бонусов.

Ранее СМИ писали об интересе к центральному полузащитнику со стороны «ПСЖ». Парижане занимали выжидательную позицию и не начинали переговоров с игроком без разрешения итальянской команды. В результате он предпочел остаться в «Интере».

За миланцев Барелла выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 15 встречах (1 гол, 6 ассистов).

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