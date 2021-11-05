Барелла согласился продлить контракт с «Интером»

Дата публикации: 05-11-2021

Николо Барелла останется в «Интере». Клуб договорился с хавбеком о новом контракте со сроком действия до 2026 года. Информация появилась в Twitter-аккаунте Николо Скиры.



Также стала известна зарплата футболиста в клубе. По новому контракту в текущем сезоне Барелла получит 4,5 млн евро, каждый последующий сезон «нерадзурри» будут выплачивать ему 5 000 000 евро, не считая бонусов.



Ранее СМИ писали об интересе к центральному полузащитнику со стороны «ПСЖ». Парижане занимали выжидательную позицию и не начинали переговоров с игроком без разрешения итальянской команды. В результате он предпочел остаться в «Интере».



За миланцев Барелла выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 15 встречах (1 гол, 6 ассистов).