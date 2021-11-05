«Арсенал» готов включиться в борьбу за Онуачу

Дата публикации: 05-11-2021

«Арсенал» планирует подписать форварда «Генка». «Corriere dello Sport» утверждает, что «канониров» заинтересовал Пол Онуачу.



Оформить трансфер 27-летнего нигерийца «пушкари» планируют в январе. На Онуачу претендует еще один английский клуб. Конкуренцию лондонцами в борьбе за игрока составит «Астон Вилла».



Пол защищает цвета «Генка» с 2019 года. Его контракт с бельгийской командой действует до лета 2024 года.



В сезоне 2021/2022 на счету бомбардира 12 забитых мячей в 18 матчах. Стоимость нигерийца составляет 22 млн евро («Transfermarkt»).



Помимо Онуачу, «Арсенал» рассматривает вариант с подписанием капитана «Торино» Андреа Белотти.