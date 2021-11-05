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«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма»

Дата публикации: 05-11-2021

По данным Sport.es, Танги Ндомбеле может перебраться в Испанию. Хавбеком «Тоттенхэма» интересуется «Барселона».

Каталонцы, недавно лишившиеся главного тренера, присматривают игрока в линию полузащиты. Проблемную позицию может закрыть Ндомбеле. Трансфер 24-летнего хавбека «сине-гранатовые» намерены оформить уже зимой.

«Тоттенхэм Хотспур» готов расстаться с Ндомбеле. «Шпоры» хотели продать футболиста еще в летнее межсезонье, однако француз остался в команде. При наличии хорошего предложения лондонцы могут отпустить его в январе при условии, что им удастся подписать Франка Кессье, принадлежащего «Милану».

В нынешнем сезоне в активе Ндомбеле 9 встреч за «Тоттенхэм» (2 гола).

Transfermarkt.de оценивает хавбека в 45 000 000 евро.

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