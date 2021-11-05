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Дибала и «Ювентус» продлят контракт в течение двух недель

Дата публикации: 05-11-2021

«Ювентусу» удалось договориться с Дибалой по новому контракту. Переговоры между сторонами длились довольно долго и состояли из нескольких этапов. В итоге аргентинец согласился продлить сотрудничество с туринцами. Подробности нового контракта 27-летнего нападающего раскрыл Николо Скира.

Инсайдер рассказал, что после переподписания соглашения аргентинец будет получать в «Ювентусе» 8,5 млн евро в год. Дополнительно он сможет рассчитывать на бонусы в размере € 1,5 миллиона.

Последние детали по контракту стороны должны уладить в ближайшие 2 недели. При этом договоренность между центрфорвардом и клубом уже достигнута.

Дибала является одним из лидеров «бьянконери». В нынешней кампании он отметился 6 голами и 4 ассистами в 10 играх за «Ювентус».

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