«Матч ТВ»: вратарь «Балтики» – зимняя трансферная цель «Спартака»

Дата публикации: 05-11-2021

Телеканал «Матч ТВ» информирует, что зимой «Балтика» может лишиться своего основного вратаря. Речь идет о Максиме Бориско.



Согласно сведениям источника, Бориско может перейти в «Спартак». «Красно-белые» подыскивают футболиста на позицию голкипера, а 21-летний игрок «Балтики» значится в их шорт-листе.



Бориско находится в калининградском клубе с 2019 года. Его соглашение с «Балтикой» истекает следующим летом.



В этом сезоне на счету стража ворот 13 игр в ФНЛ, в 7 из которых ему удалось не пропустить. Ценник на него равняется 0,3 млн евро (по оценке «Transfermarkt»). В трудовом договоре футболиста с «Балтикой» отступные не прописаны.



Стоит отметить, что Артём является основным вратарем российской молодежки.