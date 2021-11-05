«Интер» и Онана договорились о переходе: названа зарплата и детали контракта

Дата публикации: 05-11-2021

Николо Скира утверждает, что «Интер» договорился о контракте с Андре Онана. Присоединиться к миланцам голкипер должен в летнее межсезонье.



По данным журналиста, соглашение камерунца с итальянской командой будет рассчитано на 4 года. Зарплата 25-летнего голкипера в «Интере» составит 3 млн евро.



Примечательно, что «нерадзурри» не придется платить за переход вратаря, поскольку Онана пополнит состав клуба в статусе свободного агента. Его соглашение с «Аяксом» действует до следующего лета. Продолжать сотрудничество с голландской командой футболист не планирует.



За «Аякс» Онана выступает уже 6 лет. С февраля 2021 года он остается вне футбола. Причиной этого является дисквалификация из-за допинга.