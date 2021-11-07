«Реал» намерен продлить контракт с Кроосом

Дата публикации: 07-11-2021

В «Twitter» известного инсайдера Николо Скиры появилась информация о том, что «Реал» намерен договориться о новом контракте с Тони Кроосом.



Переговоры о продлении сотрудничества руководство «сливочных» планирует начать в скором времени. 31-летнему полузащитнику предложат поставить подпись под новым контрактом, рассчитанным до 2024 года.



Ранее СМИ писали об интересе к Кроосу со стороны «Ньюкасла». Сообщалось, что англичане готовы отдать за немца ровно 30 000 000 евро. Однако позднее агент Фолькер Штрут, работающий с игроком, заявил, что информация не соответствует действительности, а Тони со своей семьей счастлив в Испании.



В сезоне 2021/22 центральный хавбек провел 7 встреч во всех соревнованиях и не отметился результативными действиями.